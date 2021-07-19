Дочь Маликова показала трехлетнего брата, рожденного от суррогатной матери

Стефания Маликова активно ведет свой микроблог Instagram и делится с подписчиками моментами из жизни. Недавно дочь Дмитрия Маликова показала, как выглядит ее трехлетний брат Марк, появившийся на свет от суррогатной матери.

В Stories Стеша Маликова опубликовала селфи с мальчиком и написала, что они «банда блондинов». Старшая сестра нежно обнимала Марка перед зеркалом. У ребенка такая же прическа, как у его знаменитого отца. Он позировал в белоснежной футболке, серых бриджах и кроссовках, а Стефания Маликова в цветастом платье с длинными рукавами.

Старшая дочь артиста вжилась в роль заботливой старшей сестры. Однако к появлению Марка в семье она не была готова. Звездные родители рассказали дочери о прибавлении в семье за пару дней до того, как привезли домой новорожденного. Младший ребенок появился в семье благодаря услугам суррогатной матери. Этой весной Стеша Маликова окончила МГИМО, где училась на факультете журналистики. Последний год она развивает свой бизнес – создает женскую одежду.

Источник: news.ru