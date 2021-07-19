Мнение: Пуск “Циркона” с фрегата “Адмирал Горшков”

Фрегат "Адмирал Горшков" провел успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Продолжаются летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». В акватории Белого моря фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря.

По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полета составила около 7 махов.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.

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