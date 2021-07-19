Шэрон Стоун с сыном, Тильда Суинтон, Розамунд Пайк и другие на закрытии Каннского кинофестиваля

Полторы недели красных ковровых дорожек, премьерных показов картин из разных стран, сотни интервью и миллионы фотографий – все это официально подошло к концу. В эту субботу, 17 июля, на Лазурном берегу отгремела торжественная церемония закрытия 74-го Каннского кинофестиваля. Фильмом закрытия стал комедийный боевик “Агент 117: Из Африки с любовью” (OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire) с Жаном Дюжарденом в главной роли. Французский актер, звезда таких фильмов как “Артист” и “Волк с Уолл-стрит”, который весной в четвертый раз стал отцом, пришел на кинопоказ со своей супругой, французской фигуристкой Натали Пешала.

Многие знаменитости разлетелись по домам еще до финального дня фестиваля, поэтому на закрытии было чуть меньше звездных гостей, чем на открытии: главной звездой, конечно же, стала 63-летняя актриса Шэрон Стоун. Она вышла на дорожку вместе со своим 21-летним сыном Роэном, который старался не попадать в объективы камер. Кстати, позже актриса удостоилась чести вручить золотую пальмовую ветвь – ее получила французский режиссер Жюлия Дюкорно за фильм “Титан”. Она стала второй женщиной-лауретом этого приза в истории премии. Полный список победителей мы опубликовали здесь.

Жюри 74-го Каннского кинофестиваля

Помимо Шэрон Стоун по красной ковровой дорожке перед фотографами прошлись Розамунд Пайк, Тильда Суинтон, Адель Экзаркопулос, Мэгги Джилленхол, Милен Фармер, Кэт Грэхем, Кристиан Лубутен, Мелани Тьерри и многие другие.

Напомним, киносмотр прошел в Каннах впервые за два года – в марте 2020-го фестиваль был отменен из-за обостренной ситуации с пандемией коронавируса. Если тогда мероприятие должно было пройти с 12 по 23 мая, то сейчас было решено провести его с 6 по 17 июля. Причем, в отличие от Чемпионата Европы по футболу, нумерация не была нарушена – сейчас фестиваль официально называется 74-м, а не 73-м.

Международный Каннский кинофестиваль проводится ежегодно во второй половине мая (этот год стал исключением) в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов, расположенном на известной набережной Круазет. Впервые киносмотр прошел в 1946 году и с тех пор не проводился за исключением прошлого года лишь дважды – в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств на проведение.

Шэрон Стоун Шэрон Стоун Розамунд Пайк Жан Дюжарден и Натали Пешала Тильда Суинтон Милен Фармер Розамунд Пайк, Шэрон Стоун с сыном Роэном Розамунд Пайк, Шэрон Стоун с сыном Роэном Мэгги Джилленхол Адель Экзаркопулос Спайк Ли Кэт Грэхем Кристиан Лубутен Мелани Тьерри Мелани Лоран

Леони Ханне

Лия Кебеде Оливер Стоун