Мнение: Волга не для купания

На выходных купался в Волге. И до сих пор не могу для себя решить, что это было – реальный релакс или разновидность экстремального туризма. Потому что Волга ЖУТКАЯ.

В первые два дня я еще решался заходить, продираясь сквозь кувшинки (блин, как на болоте!) Ну да, вода зеленоватая от мириадов водорослей – ну ладно, пустяки, дело житейское. Отплывешь подальше от берега – вроде и ничего. Но на третий день зелень на воде не только сгустилась, не только продлилась уже чуть ли не до фарватера (то есть “отплывать” стало уже некуда) – но в воде к тому ж появилась еще и какая-то подозрительная ПЕНА. Чем-то похожая на мыльную, но вроде не она. Мысленно вступаясь за престиж Волги-матушки-реки, я для себя предположил, что пена – это тоже какой-то продукт жизнедеятельности водорослей.

Однако лезть в воду уже так и не рискнул – решил “ну его нафиг”. И это несмотря на эту дикую непроходящую 30-градусную жару и вообще присущую мне небрезгливость. Но тут и я сломался. Правда, остальные мои товарищи презрели все доводы разума и пошли-таки нырять, что твои дельфины. Я с берега наблюдал их бултыхания в ярко-зеленой воде с ужасом и уважением. “Безумству храбрых поем мы песню”.

Мне потом объяснили местные, что, во-первых, нормальные люди в Волге не купаются, а во-вторых – это, мол, просто “Волга цветет”. А самые умные добавили, что причина – в большом количестве органики. Мол, вдоль великой русской реки куча городов-миллионников, все сливают свои отходы в нее без лишнего стеснения; плюс еще куча животноводческих ферм – те тоже всё туда же. Плюс уже месяц жара за 30. Вот и эффект: органику-то надо перерабатывать! Река справляется как может.

Меня чуть не стошнило. Но круто, конечно: довели мы свою реку до ручки. И ведь большевики еще плотин понаставили… Всё жду, когда Байден с Гретой выдадут России медаль за “зеленую энергетику”: ведь ГЭС – энергия зеленее не бывает. Ни грамма угля, ни капли нефти!

Но вот реки умирают, да.