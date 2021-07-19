 

Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования

19.07.2021, 11:18, Новости дня
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Ракета-носитель со спутниками стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 08.19 по пекинскому времени (03.19 по Киеву).

При помощи ракеты-носителя был также выведен на орбиту спутник “Тяньци-15”. Это 380-й полет ракет-носителей серии “Чанчжэн”.

Официально эти спутники предназначены для научных экспериментов, изучения Земли, борьбы за урожай и предсказания бедствий. Однако Nasa Space Flight отмечает, что они предназначены для военной разведки, аналогичной американской системе наблюдения за океаном NOSS, используемой ВМС США.

China successfully launches a new remote-sensing satellite group from the Xichang Satellite Launch Center in southwest China’s Sichuan Province at 8:19 a.m. Monday (Beijing Time) https://t.co/oGjVZBvMy4 pic.twitter.com/BR0Tgrte9S

— China Xinhua News (@XHNews) July 19, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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