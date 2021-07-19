СМИ сообщили, что Лукашенко поплохело на “Славянском базаре”. “Не дождетесь” – опровергла его пресс-секретарь

“Лукашенко действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление”, – говорится в сообщении канала “Реальная Беларусь” в Telegram.

По его данным, Лукашенко покинул свою лоджию, а позже появилась информация, что его эвакуировали из Витебска в Минск.

“Только что взлетел вертолет, предположительно таракан улетел. Взлет был с военной части десантников в Витебске”, – отмечается в сообщении Telegram-канала “Реальная Беларусь”.

Слухи об экстренной госпитализации Лукашенко опровергла его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Об этом она заявила 19 июля на “Эхо Москвы”, написал в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

“Не дождетесь”, – процитировал он слова Эйсмонт.

19 июля на сайте президента Беларуси сообщается, что в понедельник Лукашенко дает интервью главному редактору новостей телеканала Sky News Arabia Имаду аль-Атрашу.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

В 2021 году уличные протесты прекратились.

23 сентября прошлого года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Международный музыкальный фестиваль “Славянский базар” проводится с 1992 года. В 2021 году мероприятие запланировано на период с 14-го по 19 июля. Оно проводится под патронатом Лукашенко.

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