Российские ученые нашли способ замедлить развитие болезни Альцгеймера
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Российские учёные из Уральского федерального университета им. Ельцина нашли способ замедлить развитие болезни Альцгеймера. Для этого они использовали вещество, способное приостановить накопление вредных веществ в организме.
Эффективного лечения болезни Альцгеймера до сих пор не существует. Эксперты также не знают, как именно болезнь развивается в мозге и что является причиной её появления. Одной из возможных считается накопление амилоидных белков, которые впоследствии негативно сказываются на активность нейронов и блокируют связи. Именно на них сосредоточили своё внимание российские эксперты, пытаясь синтезировать лекарственное средство. По итогу работы им удалось создать лекарство на основе индолила и пирролилазинов, которые активируют естественную защиту клеток, чтобы они не позволяли накапливаться амилоидам.
Помимо этого, как отметила профессор кафедры органической и биомолекулярной химии Ирина Утепова, выведенные ими соединения минимизируют негативное влияние протеотоксического стресса. Также созданное вещество является практически не токсичным, и его разработка не требует внушительных средств. Всё это, уверены авторы работы, поможет в будущем создать действенное лекарство не только от болезни Альцгеймера, но и от других заболеваний мозга.
Источник: ria.ru
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