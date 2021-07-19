Российские ученые нашли способ замедлить развитие болезни Альцгеймера

Российские учёные из Уральского федерального университета им. Ельцина нашли способ замедлить развитие болезни Альцгеймера. Для этого они использовали вещество, способное приостановить накопление вредных веществ в организме.

Эффективного лечения болезни Альцгеймера до сих пор не существует. Эксперты также не знают, как именно болезнь развивается в мозге и что является причиной её появления. Одной из возможных считается накопление амилоидных белков, которые впоследствии негативно сказываются на активность нейронов и блокируют связи. Именно на них сосредоточили своё внимание российские эксперты, пытаясь синтезировать лекарственное средство. По итогу работы им удалось создать лекарство на основе индолила и пирролилазинов, которые активируют естественную защиту клеток, чтобы они не позволяли накапливаться амилоидам.

Помимо этого, как отметила профессор кафедры органической и биомолекулярной химии Ирина Утепова, выведенные ими соединения минимизируют негативное влияние протеотоксического стресса. Также созданное вещество является практически не токсичным, и его разработка не требует внушительных средств. Всё это, уверены авторы работы, поможет в будущем создать действенное лекарство не только от болезни Альцгеймера, но и от других заболеваний мозга.

Источник: ria.ru