Кристина Асмус резко высказалась по поводу обвинений в пластических операциях

После того, как Кристина Асмус опубликовала в микроблоге Instagram свой подростковый снимок, поклонники начали ее обвинять в пластических операциях. Актриса обиделась на такие предположения и резко ответила хейтерам.

Многие подписчики начали интересоваться у экс-супруги Гарика Харламова контактами врача, который помог ей преобразиться. По словам Кристины Асмус, она никогда не прибегала к услугам пластического хирурга, так как боится подобных вмешательств. Максимум, что артистка делала со своей внешностью – это красила брови и наращивала ресницы. Кроме этого, она не посещает косметолога, не пользуется кремом и не умывается водой, а также не знает, какая разница между различными модными процедурами. Однако звезда «Интернов» прекрасно понимает, как улучшить свою внешность с помощью профессиональной косметики и прекрасно пользуется программами для фильтров снимков.

Кристина Асмус пошутила, что она без макияжа выглядит «как ровесница дочери». Для того, чтобы у нее получился удачный кадр, она может сделать до 250 тысяч снимков. Поэтому актриса призвала не подгонять всех знаменитостей под одни стандарты. Подписчики поддержали бывшую жену комика и призвали ее «оставаться самой собой как можно дольше».