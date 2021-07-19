 

Кристина Асмус резко высказалась по поводу обвинений в пластических операциях

19.07.2021, 11:14, Разное
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После того, как Кристина Асмус опубликовала в микроблоге Instagram свой подростковый снимок, поклонники начали ее обвинять в пластических операциях. Актриса обиделась на такие предположения и резко ответила хейтерам.
Многие подписчики начали интересоваться у экс-супруги Гарика Харламова контактами врача, который помог ей преобразиться. По словам Кристины Асмус, она никогда не прибегала к услугам пластического хирурга, так как боится подобных вмешательств. Максимум, что артистка делала со своей внешностью – это красила брови и наращивала ресницы. Кроме этого, она не посещает косметолога, не пользуется кремом и не умывается водой, а также не знает, какая разница между различными модными процедурами. Однако звезда «Интернов» прекрасно понимает, как улучшить свою внешность с помощью профессиональной косметики и прекрасно пользуется программами для фильтров снимков.

Кристина Асмус пошутила, что она без макияжа выглядит «как ровесница дочери». Для того, чтобы у нее получился удачный кадр, она может сделать до 250 тысяч снимков. Поэтому актриса призвала не подгонять всех знаменитостей под одни стандарты. Подписчики поддержали бывшую жену комика и призвали ее «оставаться самой собой как можно дольше».



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