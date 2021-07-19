В России появилась первая улица имени Фанни Каплан

В Екатеринбурге впервые в России появилась улица имени Фанни Каплан – революционерки, предпринявшей покушение на Владимира Ленина в 1918 году.

Местные власти решили переименовать в ее честь бывшую улицу Свердлова. Инициаторы переименования приурочили событие к годовщине расстрела царской семьи.

– История, разумеется, не терпит вопросов “А что, если…”, но нельзя не признать, что Фанни Каплан пыталась спасти Россию от красного ужаса. Будь она чуть более удачливой, вождь большевиков был бы ликвидирован, а их орды оказались бы деморализованы и пали бы под натиском законной армии, – пояснил глава инициативной группы Павел Якубенко. – К сожалению, миссия Каплан закончилась провалом, но мы всё равно должны помнить о подвиге этой женщины – так же, как в Германии помнят о тех, кто пытался устранить Гитлера, хотя им это тоже не удалось.

В течение года улица будет носить два названия одновременно – за этот срок лица, прописанные на ней, могут сменить документы. В городской топонимике изменение отразится уже с августа, во время переходного периода объект обозначат как “ул. Свердлова-Каплан”.

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