 

В России появилась первая улица имени Фанни Каплан

19.07.2021, 11:11, Разное
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В Екатеринбурге впервые в России появилась улица имени Фанни Каплан – революционерки, предпринявшей покушение на Владимира Ленина в 1918 году.

Местные власти решили переименовать в ее честь бывшую улицу Свердлова. Инициаторы переименования приурочили событие к годовщине расстрела царской семьи.

В России появилась улица имени Фанни Каплан– История, разумеется, не терпит вопросов “А что, если…”, но нельзя не признать, что Фанни Каплан пыталась спасти Россию от красного ужаса. Будь она чуть более удачливой, вождь большевиков был бы ликвидирован, а их орды оказались бы деморализованы и пали бы под натиском законной армии, – пояснил глава инициативной группы Павел Якубенко. – К сожалению, миссия Каплан закончилась провалом, но мы всё равно должны помнить о подвиге этой женщины – так же, как в Германии помнят о тех, кто пытался устранить Гитлера, хотя им это тоже не удалось.

В течение года улица будет носить два названия одновременно – за этот срок лица, прописанные на ней, могут сменить документы. В городской топонимике изменение отразится уже с августа, во время переходного периода объект обозначат как “ул. Свердлова-Каплан”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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