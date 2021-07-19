Скандалы: Лес преткновения

Компании Тимченко и Дерипаски не поделили лесные участки недалеко от «Усадьбы Дивноморское» под Геленджиком

По требованию Федеральной антимонопольной службы краснодарское Минприроды отменило результаты аукциона, выигранного организацией «Биодженикс» из структуры «Евросибэнерго», связанной с Олегом Дерипаской. Отмена последовала после вмешательства других претендентов на эти участки, в том числе, компании Геннадия Тимченко.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края удовлетворило требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и аннулировало результаты аукциона по продаже прав аренды трех лесных участков, расположенных под Геленджиком недалеко от села Дивноморское. Как сообщается на портале на портале torgi.gov.ru, лощадь этих участков составляет 381,2 гектара, и предполагалось, что они будут переданы в аренду компании «Биодженикс» на 49 лет. Данная организация принадлежит структурам «Евросибэнерго», который, в свою очередь, входит в En+, подконтрольный бизнесмену Олегу Дерипаске, являющемуся его крупнейшим акционером. Торги, итоги которых впоследствии отменили, состоялись в мае 2021 года.

Победитель аукциона намеревался создать на этой территории научно-исследовательскую лабораторию, которая должна была заниматься изучением лесов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя En+, указавшего на «уникальные зеленые массивы» в этом районе. Каких-либо конкретных деталей данного проекта, который помешало реализовать вмешательство ФАС, он не привел.

Недовольные претенденты

Как отмечается в решении ФАС, отмена результатов торгов была произведена после того, как претензии предъявили две компании, также участвовавшие в аукционе. Речь идет об ООО «Лазурная ягода», которым владеет некоммерческое партнерство миллиардера Геннадия Тимченко и генерального директора морского порта Геленджика Владимира Колбина, и компании «Апекс Юг» — фирму с таким названием создал Николай Егоров, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». В настоящее время в ЕГРЮЛ не обозначен ее собственник. Что касается Егорова, он, по данным его представителя, не имеет к компании никакого отношения.

Обе организации занимаются, в том числе, выращиванием винограда, а два из трех проблемных участков расположены рядом с их землей. Как следует из данных «Росреестра», во владении «Лазурной ягоды» находится 31,7 гектара виноградников недалеко от Дивноморского, кроме того, компания арендует три соседних участка сельхозназначения, которые принадлежат фирме «Апекс Юг». Помимо этого, «Лазурная ягода» является владельцем винодельни «Усадьба Дивноморское», которую арендует учрежденная Колбиным компания «Дивноморье».

«Апекс Юг» и «Лазурная ягода» обратились с жалобой в ФАС, заявив, что в процессе торгов в электронной системе аукционов произошел сбой, из-за которого они не смогли сделать ценовое предложение, и в результате участки ушли структурам Дерипаски. Никаких доказательств предоставлено не было, но служба сама выявила нарушение, являющееся достаточным основанием для отмены торгов. В аукционной документации обнаружился пункт, согласно которому получить спорные участки в аренду могут только научные организации, хотя Лесной кодекс разрешает использовать их под образовательные и рекреационные цели. По мнению антимонопольщиков, данное нарушение могло стать причиной ограничения числа участников аукциона из-за требований, идущих вразрез с законодательством.

Смешная цена

Как указывают эксперты, обычно организатор торгов вправе решать, какие виды деятельности разрешаются на участках, выставленных на аукцион, и это не противоречит закону «О защите конкуренции». А вот для формального повода оспорить результаты аукциона в случае недовольства кого-то из участников такого «нарушения» достаточно.

В Министерстве природных ресурсов Краснодарского края заявили, что ведомство изучит возможность проведения повторных торгов после устранения всех несоответствий.

Участки, ставшие предметом спора, относятся к Геленджикскому лесничеству. В этих местах растут краснокнижные хвойные деревья – пицундская и крымская сосны, а также широколиственные деревья. Предполагаемые арендаторы вправе использовать данные территории для научных целей, причем изучать не только деревья, но и другую местную флору и фауну. Но законы не запрещают установку на этих участках временных строений и их сдачу в аренду, а также проведение благоустройства территории, предполагающую появление здесь беседок, скамеек и других сооружений. Вырубка лесов не допускается, а строения должны быть размещены там, где нет деревьев.

По данным экспертов, условия продажи прав аренды участков рядом с «Дивноморским» были очень привлекательными: начальная стоимость всех трех лотов составляла всего 896 рублей в год. Таким образом, за 49 лет победитель аукциона должен был выплатить не менее 43 904 руб. Компания «Биодженикс» предложила 354 583 рублей в год – это 17,4 миллиона рублей за весь период, хотя и это совсем мизерная цена. Кадастровая стоимость спорных участков составляет почти 4 миллиарда рублей, соответственно, справедливой ценой за право аренды стали бы 1,5 миллиарда рублей и ежегодная оплата из расчета не менее 50 тысяч рублей за гектар, то есть, 934 миллиона рублей за 49 лет. К тому же, в перспективе арендаторы могут получить приоритетное право на выкуп этих участков.

Антон Надточеев