В Госдуме высказались о полной отмене пенсионной реформы

На днях публицист Анатолий Вассерман заявил, что пенсионная реформа будет отменена для некоторых жителей России. Он обратил внимание, что с 1 января 2022 года вступит в силу закон, благодаря которому граждане предпенсионного возраста смогут уйти на заслуженный отдых на два года раньше. Вассерман считает, в конечном итоге авторов повышения пенсионного возраста “дожмут” те, кто считает реформу ошибкой.

По мнению Сергея Калашникова, делать подобные выводы, говорить об отмене пенсионной реформы безответственно и глупо. Депутат Госдумы пояснил, что постановление о досрочном выходе на пенсию не относится ко всей пенсионной системе. Закон больше касается безработицы, отметил член комитета по экономической политике.

Парламентарий также напомнил, что россияне в праве выйти на пенсию раньше срока вот уже 30 лет. В 1991 году был принят первый закон о занятости.

Точку зрения Сергея Калашникова разделяет заместитель председателя комитета Госдумы по соцполитике Николай Коломейцев. Он отметил, что в России колоссальная безработица. “Это все предвыборные разговоры в пользу бедных”, – прокомментировал заявление Вассермана парламентарий.