“Конец эпохи Зеленского”: генерал украинской армии предупредил о скором Майдане

По мнению Николая Маломужа, ситуация на Украине становится более напряженной. Он считает, что осенью в стране начнутся новые выступления – в региональных секторах, по отраслевым направлениям, бизнесменов. “Если пойдет репрессивным форматом, то будет Майдан”, – уверен генерал армии.

Экс-глава Службы внешней разведки сомневается в правоохранительных органах. Он считает, что МВД при Денисе Монастырском не сможет выполнить свои функции. Маломуж отметил, что через несколько месяцев на Украине будет огромная проблема. “Это будет конец эпохи [Владимира] Зеленского”, – сказал Николай Григорьевич.

Маломуж обратил внимание, что в стране цены растут очень быстро. Мол, дорожают коммунальные услуги, вводят новые налоги. Все это и приведет социальным потрясениям на Украине, предупредил генерал.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры. Лидер Незалежной в Берлине обсуждал войну на Донбассе, интеграцию в НАТО и Евросоюз, а также строительство газопровода “Северный поток-2”. “Дни.ру” писали, что интернет-пользователи оценили опубликованные в Сети результаты этой встречи.