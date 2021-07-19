 

Мнение: Рендеры нового истребителя 5-го поколения

19.07.2021, 11:02, Разное
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В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6918186.html
Рендеры нового истребителя 5-го поколения.

Презентационный тизер от "Ростеха". Там новинка тоже засветилась.

Официальная премьера состоится уже завтра в первый день авиасалона МАКС-2021.
Пара видео с пресс-тура.

Короткий взлет и посадка истребителя Су-57.

Парный пролет МС-21-300 и МС-21-310.

Источник: Colonel Cassad



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