Мнение: Рендеры нового истребителя 5-го поколения

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6918186.html

Рендеры нового истребителя 5-го поколения.

Презентационный тизер от "Ростеха". Там новинка тоже засветилась.

Официальная премьера состоится уже завтра в первый день авиасалона МАКС-2021.

Пара видео с пресс-тура.

Короткий взлет и посадка истребителя Су-57.

Парный пролет МС-21-300 и МС-21-310.

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