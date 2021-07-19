Мнение: Рендеры нового истребителя 5-го поколения
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В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6918186.html
Рендеры нового истребителя 5-го поколения.
Презентационный тизер от "Ростеха". Там новинка тоже засветилась.
Официальная премьера состоится уже завтра в первый день авиасалона МАКС-2021.
Пара видео с пресс-тура.
Короткий взлет и посадка истребителя Су-57.
Парный пролет МС-21-300 и МС-21-310.
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Источник: Colonel Cassad
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