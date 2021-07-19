Мнение: Хаос

Коронавирусная инфекция стала распространяться быстрее, у пациентов ускорилось и течение заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня выраженное пораженное легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам. Это та сегодняшняя особенность – более быстрое распространение среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов", – сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24". Он отметил, что эту особенность нужно учитывать, раннее начало лечения может помочь сохранить здоровье.

Сами чиновники создают колоссальный информационный хаос, буквально ежедневно выступая с какими-то важными открытиями. Этот хаос более всего напоминает сказку о пастушке, который орал "Волки". С соответствующей реакцией людей на эти вопли.

На самом деле ситуация выглядит крайне печально. Столкновение противоречий медицинского и откровенно немедицинского характера (коммерческие интересы, политические установки, внутренние и внешние обстоятельства) не дают сделать то, что должно было сделано еще год назад: создание модели происходящего. И, соответственно, прогнозов на ее базе. Вместо этого власть как маленький ребенок, который тыкает палкой в муравейник, кричит – о! Посмотрите – этот муравей побежал туда! А этот – сюда! А эти вообще прячутся! Крайне информативно, ничего не скажешь.

С другой стороны, а что им остается делать? Если создать нормальную эпидемиологическую модель этого самого ковида, то вне всяких сомнений, она покажет лишь то, что никакой эпидемии нет и вблизи. А все мероприятия по купированию вспышек целиком и полностью укладываются в стандартные протоколы и методические указания. Но это идет вразрез с политическими установками и коммерческим интересом. А значит – никто и не пытается озаботиться моделью происходящего, поэтому нет и не может быть никаких сколь-либо достоверных прогнозов.

Поэтому каждый день выступает очередной начальник чего-нибудь или человек с дипломом, которые каждый день несут населению очередную ничего не значащую информацию. Как сейчас Мурашко. Если инфекция начала распространяться быстрее – это хорошо или плохо? Если течение болезни проходит быстрее – это положительная новость или отрицательная? Ответ ведь неочевиден. Вполне может быть, что это очень хорошо. Но без понимания, без модели происходящего этого понять невозможно. А потому заявление Мурашко – о чем оно? О том, что нужно всё бросать и бежать вакцинироваться? И откуда это вытекает?

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