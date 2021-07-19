 

Мнение: Человек эпохи возрождения

19.07.2021, 10:56, Разное
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Нашёл забавную историю про взятку на собеседовании. Она хороша, процитирую её целиком:

Много лет назад, когда я работал в стране кубиклов, мы нанимали программистов-стажёров. Им не нужно было иметь тонну опыта, достаточно было желания учиться и показать что-нибудь, имеющее отношение к работе. Например, показать свою программу на любом языке или сделанный самостоятельно сайт. Что угодно.

И был один парень, с которым я говорил, который показался мне очень смышлёным, но у которого почти не было опыта в программировании. Когда я попросил его показать что-нибудь, он достал ноутбук, открыл там сайт и развернул ноутбук ко мне.

Это был сайт крошечных керамических лягушек.

Не магазин, просто фотографии керамических лягушек, разложенные по категориям. Лягушки на велосипедах, лягушки в шляпах, лягушки, сидящие на лилиях. Это был виртуальный музей керамических игрушек в форме сайта.

Слегка озадаченный, я пролистал его онлайн-коллекцию лягушек.

— Это и есть ваш сайт? — наконец, спросил я.
— Ага!
— Вы сами его разработали?

Я открыл исходный код и покопался в невероятно хорошо отформатированным и прокомментированном хтмл. Я медленно кивнул. Этот парень был очень дотошен.

— Ага!
— Итак… откуда взялись все эти лягушки?
— Я тоже их сделал, — говорит он, сияя.

Пока я перевариваю его реплику, он роется в сумке и достаёт маленькую керамическую лягушку, работающую за компьютером. Он кладёт её на стол перед нами, рядом с ноутбуком.

— А это, — говорит он, — я сделал для вас, в качестве благодарности за интервью.

Это было восхитительно. Я нанял его немедленно. Я имею в виду, почему бы и нет? В худшем случае он смоется через 90 дней, и мы наймём кого-нибудь другого.

Он оказался одним из лучших разработчиков в нашей команде. И, да, его каморка была полна керамических лягушек.
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Полагаю, этого парня взяли на работу совершенно правильно. Если человек хорошо умеет работать руками, уже не так важно, что конкретно он делает — чинит автомобили, прокладывает тёплые полы или оформляет таможенные документы. Взявшись за новое для себя дело, мастер довольно быстро сможет освоить и его. Сосредоточенность на работе, внимание к деталям и ответственный подход сделают чудо практически в любой области.

Есть специальный термин для таких людей — «человек эпохи Возрождения». Тот, кто занимается самыми разными вещами, и преуспевает на каждом направлении. Известный всем пример — Леонардо да Винчи, который был одновременно и художником, и учёным, и музыкантом, и инженером, и писателем.

Когда нам нахваливают традиционную школу, нам как раз пытаются продать идею «человека эпохи Возрождения». Дескать, мы будем учить школьников всему подряд, от логарифмического тождества до строения паука-крестовика, и они тогда будут готовы ко всему. В реальности, конечно, школьный подход не работает. Универсальному человеку не нужны конкретные знания, знания он без труда добудет самостоятельно, когда они ему понадобятся. Универсальный человек должен быть любопытным, также он должен подходить к любому делу ответственно, стараясь сделать его не «для галочки», а по-настоящему, как можно лучше. Как любопытство, так и старательность (в хорошем смысле слова) школа у большинства своих питомцев надёжно отбивает.

Источник: Место для дискуссий



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