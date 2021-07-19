А где жена? – Личное мнение

Почти уже разведённая Ксения Омарова (Бородина) всё никак не выйдет из роли жены, которую мерзкие твари хотят обмануть и всё время обманывают.

Если ты встречаешься с женатым, то ты — на помойке, авторитетно заявил напоследок Ксюндель, эксперт по отношениям на лобном месте.



Фото: Соцсети

«Никогда я этих вещей не пойму. Все время говорят, что нужно винить мужика. С ними-то все понятно, но вы почему себя в мусор превращаете? Если увидел и влюбился, то уходи и строй новое. А сидеть на двух стульях только уроды могут. Ну, и вы вместе с ними на этой помойке».

Возникает вопрос: если муж — урод на двух стульях, а любовница — вместе с ним на помойке, то где же жена?

Нет, ну серьёзно! Где она? Сидит вся в белом и такая невиноватая? Муж — в грязи. Полюбовница его — там же. А жена почему-то — святая.

Стоит и укоризненно смотрит — обманули меня, скоты!

Ну, в этот момент кривенькая логика Ксюшеньки, пусть и с перебоями, но пока работает. А дальше жена узнаёт, что манты кидали не в её декольте, а в чужое.

Вот это важный момент конфликта: святая ведь уйдёт, правда? Не захочет быть на помойке, где урод на двух стульях ёрзает по двум бабам.

А если жена остаётся?

Как правило, так и бывает, правда ведь, Ксюндель? Она прощает измену и продолжает жить с — как ты там его назвала? — уродом.

Не говорит ли это нам всем о том, что и жена по доброй воле присоединяется в этот момент к мужу и его любовнице на помойке?

Никогда таких вещей не пойму. Конечно, мужик виноват — с ним всё понятно. Но обманутые жёны для чего себя превращают в мусор? Узнала об измене — выгони. Не выгнала, простила — получается, что и ты вместе с ними оказываешься на той помойке!

Согласны?

—