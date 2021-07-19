Бритни Спирс отказалась выходить на сцену до снятия опеки и высмеяла сестру за выступление с ее хитом

Бритни Спирс, которая больше 13 лет находится под опекой своего отца, сейчас активно борется за свою свободу не только в суде. В эти выходные 39-летняя певица была особенно активна в Instagram. Так, Спирс заявила, что не выйдет на сцену, пока ее отец Джейми продолжает контролировать ее жизнь и остается ее опекуном.

Для тех из вас, кто критикует мои танцевальные видео… Слушайте, я не собираюсь выступать где-либо в ближайшее время, пока мой отец будет управлять тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю! Я делала это в течение последних 13 лет. И да, лучше уж танцевать в пижаме, без укладки и макияжа в своей гостиной, чем вдали от зрителей на сцене Лас-Вегаса, не имея возможности пожать руки поклонникам. Кроме того, мне уже очень давно не позволяют делать ремиксы на свои песни и записывать новые синглы. Так что я ухожу! – написала Спирс. Певица также написала, что возмущена поведением сестры. Бритни не нравится ни то, что Джейми Линн исполняла ее песни на Disney Music Awards 2017, ни то, как она ее “поддерживает”. Попутно Бритни резко ответила всем критикам и хейтерам.

Мне не нравится, что моя сестра появилась на церемонии награждения и исполнила мои песни с ремиксами! Моя так называемая система поддержки сильно ранила меня! Эта опека убила все мои мечты. Так что все, что у меня осталось – это надежда. И для тех, кто говорит, что странно, что я все еще верю в сказки, да идите вы… Не нравится, как я танцую в гостиной? Отпишись от меня или иди почитай чертову книгу, – написала Бритни. Спирс поддержали не только поклонники, которые отметились с критическими замечаниями на странице ее сестры, но и старинная подруга Пэрис Хилтон.

Правильно, проживай свою жизнь красиво! Ты заслуживаешь того, чтобы быть счастливой, – написала Пэрис под постом Бритни.

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Чуть ранее поп-звезда сделала еще одну публикацию, в которой, не называя имени, обвинила близкого человека в лицемерии и предательстве. Многие фанаты решили, что речь о сестре Бритни – Джейми Линн Спирс.

Нет ничего хуже, чем когда самые близкие вам люди, которые никогда не помогали вам, публикуют информацию о вашей ситуации, какой бы она ни была, и праведно заявляют о поддержке… Нет ничего хуже этого! Как смеют люди, которых ты любишь больше всего, вообще что-то говорить? Они даже не протянули руку, чтобы поднять меня в то время! Как ты посмела заявить публично, что теперь тебе не все равно? Ты протянула руку, когда я тонула? Нет. Так что, если ты читаешь это и знаешь, кто ты, и у тебя действительно хватает наглости сказать что-нибудь о моей ситуации только чтобы сохранить лицо, и ты собираешься что-то опубликовать, — пожалуйста, остановись в своих праведных порывах, когда ты так далека от праведности, это даже не смешно! – написала Бритни.

А несколько часов назад Бритни опубликовала новое видео с танцем. Многие подписчики решили, что оно также является реакцией на активность ее сестры.

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Напомним, что на прошлой неделе Бритни Спирс снова выступила в суде. Спирс заявила, что намерена предъявить своему отцу, Джемсу Спирс, который на протяжении 13 лет является ее основным опекуном, обвинения в злоупотреблении своей ролью. На слушании 14 июля впервые присутствовал новый адвокат певицы, которого она выбрала сама. Мюттью Розенгарт, работавший с Беном Аффлеком, Стивеном Спилбергом и Шоном Пенном, будет поддерживать свою новую подопечную. После заседания Мэттью дал заявил прессе, что будет активно добиваться в суде прекращение опеки над Спирс.

23 июня в верховном суде Лос-Анджелеса Бритни, которая с 2008 года находится почти под полной опекой своего отца Джейми Спирса, потребовала отменить опеку и обвинила своих опекунов в абьюзе, сравнив опекунство над ней с рабством. Она сказала, что отец “контролирует ее жизнь на 100 000%”, что ее “заставляли выступать” в Лас-Вегасе, даже когда она была серьезно больна, а после того, как артистка захотела уйти в творческий отпуск, ее насильственно начали “лечить” литием.