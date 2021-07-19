 

Поражение легких при коронавирусе стало развиваться вдвое быстрее

19.07.2021, 10:32, Новости дня
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Выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«Появились ряд новых симптомов (коронавирусной инфекции), отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других. Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее глава Минздрава объяснил, как получить медотвод от вакцинации против COVID-19. 



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