 

Бивень мамонта нашли в Красноярском крае

19.07.2021, 10:32, Новости дня
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Археологи нашли бивень мамонта длиной более 1 метра при раскопках стоянки эпохи палеолита в окрестностях Красноярска, сообщил директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников.

«На стоянке эпохи палеолита «Афонтова гора» найден бивень мамонта размером более метра», – передает РИА «Новости» слова Ключникова, отметившего также, что такие находки довольно редки.

Археологические исследования на Афонтовой горе начались в 1884 году. Более чем за столетний период изысканий была выявлена масса артефактов, в частности каменные и костяные орудия, кости животных и человека. Были получены данные, свидетельствующие о том, что человек приручил собаку 15-17 тыс. лет назад. На сегодня здесь выделено восемь культурных слоев.

Ранее рабочие нашли останки мамонта на месторождении на Ямале.



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