Ученые выявили более 200 симптомов постковидного синдрома



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Исследователи Университетского колледжа Лондона провели опрос более 3,7 тысячи жителей Великобритании, у которых диагностирован постковидный синдром или есть его признаки. По результатам анкетирования ученым удалось выделить 203 симптома этого заболевания, 66 из которых длились не менее семи месяцев. У большинства опрошенных (91%) на полное восстановление ушло в среднем 35 недель.

Чаще всего люди жаловались на утомляемость, недомогание после физических и умственных нагрузок и «туман в голове», то есть проблемы с концентрацией и памятью. Некоторые пациенты страдают от зрительных галлюцинаций, тремора, кожного зуда, нарушений менструального цикла, сексуальной дисфункции, тахикардии. Авторы исследования обнаружили, что после перенесенной коронавирусной инфекции могут проявиться даже такие симптомы, как недержание мочи, опоясывающий лишай, постоянная диарея, провалы в памяти, ухудшение зрения и шум в ушах.

Ученые также выяснили, что некоторые симптомы могут прогрессировать со временем, а спустя шесть месяцев приобретать системных характер. В первую очередь это касается хронической усталости и недомогания после физических нагрузок. Люди, которые испытывали долгосрочные последствия COVID-19, в среднем страдали почти от 14 различных симптомов, которые затрагивают девять систем органов.

Около 22% респондентов сообщили о потере трудоспособности — находятся на длительном больничном, уволились, либо потеряли работу, потому что больше не могли выполнять свои обязанности. Еще 45% вынуждены были просить у руководства сокращенный график работы.

«Многие клиники в Великобритании, занимающиеся реабилитацией после коронавируса, сосредоточены на респираторных симптомов. Это правда, что у многих людей после болезни бывает одышка, но есть и множество других симптомов, поэтому важен более целостный подход. Вероятно, десятки тысяч пациентов страдают в молчании, потому что не уверены, что их симптомы связаны с COVID-19», — цитирует The Guardian ведущего автора исследования, нейробиолога Афину Акрами (Athena Akrami).