 

“Неприятно смотреть на сына. Копия папаша!”, “Надо быть скромнее”. В сети обсуждают сына Королевой и Тарзана после его нового фото с мамой

19.07.2021, 10:24, Новости дня
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“Выходные на даче. Что может быть лучше!” – написала она. 

Архип запечатлен держащим тележку с растениями и цветами.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

“Что с сыном? Надо поскромнее себя вести”, – заявила подписчица alhamdulillah066.

“У взрослого парня, должно быть соответствующее поведение. Мальчик заигрался”, – отметила ve.ra6933.

“Неприятно смотреть на сына. Копия папаша!” – написала rassokhinamarianna.

Контекст:

Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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