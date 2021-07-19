“Неприятно смотреть на сына. Копия папаша!”, “Надо быть скромнее”. В сети обсуждают сына Королевой и Тарзана после его нового фото с мамой
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“Выходные на даче. Что может быть лучше!” – написала она.
Архип запечатлен держащим тележку с растениями и цветами.
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“Что с сыном? Надо поскромнее себя вести”, – заявила подписчица alhamdulillah066.
“У взрослого парня, должно быть соответствующее поведение. Мальчик заигрался”, – отметила ve.ra6933.
“Неприятно смотреть на сына. Копия папаша!” – написала rassokhinamarianna.
Контекст:
Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.
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