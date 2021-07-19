“Неприятно смотреть на сына. Копия папаша!”, “Надо быть скромнее”. В сети обсуждают сына Королевой и Тарзана после его нового фото с мамой

“Выходные на даче. Что может быть лучше!” – написала она. Архип запечатлен держащим тележку с растениями и цветами. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) “Что с сыном? Надо поскромнее себя вести”, – заявила подписчица alhamdulillah066. “У взрослого парня, должно быть соответствующее поведение. Мальчик заигрался”, – отметила ve.ra6933. “Неприятно смотреть на сына. Копия папаша!” – написала rassokhinamarianna. Контекст: Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года. — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”