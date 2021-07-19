“Храбрая ты наша”. “Любая блажь, дурь – все ради лайков”. Подольская позировала с питоном на шее ради поста в Instagram

Она позировала в кадре, придерживая тело питонами двумя руками.

“Не могу сказать , что мы подружились. Вначале я просто визжала, но любовь к Instagram победила мой ужас перед питоном Али. Мне сказали, что он не голодный и меня не тронет”, – подписала снимок Подольская.

В другой публикации она отметила, что фото с питоном сделала на дне рождения у жены российского ведущего Дмитрия Диброва Полины.

“Храбрая ты наша”, – отреагировали фолловеры.

“Любая блажь, дурь – все ради лайков и выставления напоказ всей своей жизни в параллельной реальности в Instagram, все ради того, чтобы быть как все – в моде”, – написали в комментариях пользователи сети.

“Смело”, – оценили фото Подольской фаны.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Контекст:

Подольская получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу “Фабрика звезд”.

Певица в 2010 году вышла замуж за российского артиста Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двух сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

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