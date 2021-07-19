 

“Храбрая ты наша”. “Любая блажь, дурь – все ради лайков”. Подольская позировала с питоном на шее ради поста в Instagram

19.07.2021, 10:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Она позировала в кадре, придерживая тело питонами двумя руками.

“Не могу сказать , что мы подружились. Вначале я просто визжала, но любовь к Instagram победила мой ужас перед питоном Али. Мне сказали, что он не голодный и меня не тронет”, – подписала снимок Подольская.

В другой публикации она отметила, что фото с питоном сделала на дне рождения у жены российского ведущего Дмитрия Диброва Полины.

“Храбрая ты наша”, – отреагировали фолловеры.

“Любая блажь, дурь – все ради лайков и выставления напоказ всей своей жизни в параллельной реальности в Instagram, все ради того, чтобы быть как все – в моде”, – написали в комментариях пользователи сети.

“Смело”, – оценили фото Подольской фаны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Контекст:

Подольская получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу “Фабрика звезд”.

Певица в 2010 году вышла замуж за российского артиста Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двух сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.02 / Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала вознаграждение

03.06 / Сборная РФ по хоккею уступила канадцам в четвертьфинале ЧМ

06.10 / В Брюсселе заявили, что переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли тупик

11.02 / США упрекнули Венгрию в снижении плюрализма

09.09 / Еще один белорусский оппозиционер перестал выходить на связь

23.09 / Пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать дату инаугурации

13.11 / Глава ВАДА назвал допинговый кризис в РФ «величайшим скандалом» в спорте

28.06 / Болельщица спровоцировала массовое падение спортсменов на велогонке “Тур де Франс”. Видео

25.08 / Происшествия: За пожар в Анапе ответят «дикари» и жадные капитаны

10.08 / Германия задумалась над возвращением санкций против Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика