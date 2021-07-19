 

В Китае невакцинированным от COVID-19 запретят ходить в супермаркеты

19.07.2021, 10:24, Новости дня
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Отмечается, что в некоторых регионах непривитым против коронавируса запретят посещать школы, больницы и супермаркеты. В иных провинциях ограничения включают спортзалы, гостиницы, АЗС и банки, хотя точный список варьируется от округа к округу. Так, власти одного из них заявили, что его правительственные учреждения перестанут платить сотрудникам заработную плату, если они не пройдут курс иммунизации от COVID-19.

В большинстве провинций ответственность за контроль посещения невакцинированных возложили на руководство школ, учреждений и общественных заведений.

Insider пишет, что ограничения делаются только на местном уровне, официальный Пекин пока не объявил об обязательной вакцинации по всей стране. В то же время, как подчеркивает издание, власти КНР стремятся привить 80% населения для достижения коллективного иммунитета.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, материковый Китай является лидером в мире по количеству введенных доз вакцин от COVID-19 – около 1,45 млрд, такого количества достаточно чтобы одну прививку получило все население КНР. В то же время неясно, сколько людей в Китае получили две дозы препарата против коронавируса.

Insider отмечает, что большинство прививок от COVID-19 в КНР были сделаны китайскими препаратами от Sinovac Biotech и Sinopharm. Кроме того, согласно информации ВОЗ, в Поднебесной с марта вакцинируют также препаратом от Pfizer/BioNTech.

По данным ВОЗ, в Китае 15 июля подтвердили 54 новых случая COVID-19, 119,5 тыс. – от начала эпидемии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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