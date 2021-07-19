 

ЕС в ближайшее время признает COVID-сертификаты с вакциной CoronaVac – Ляшко

19.07.2021, 10:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он напомнил, что в конце апреля – начале мая многие журналисты спрашивали, одобрит ли CoronaVac Всемирная организация здравоохранения. Как результат, препарат действительно одобрили.

“В ближайшее время ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам. – “ГОРДОН”) внесет CoronaVac в свой перечень [одобренных вакцин]. Я коммуницировал с директором европейского регионального бюро ВОЗ и с коллегами в Брюсселе, которые работают в Еврокомиссии. Все говорят, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен, и со всеми вакцинами, признанными ВОЗ, позволят путешествовать по COVID-сертификату”, – убеждает Ляшко.

Министр уверен, что это произойдет “в ближайшее время”.

Контекст:

С 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале “Дія”.

2 июля на сайте Кабмина появилось постановление, которое утверждает порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Согласно нему, в стране будут выдавать два вида COVID-паспорта – внутренний и международный. В международном будут данные о вакцинации от COVID-19, негативном результате теста или о выздоровлении.

Ляшко говорил, что в правительстве работают над тем, чтобы привитых вакцинами Covishield и CoronaVac украинцев пускали в ЕС. Эти препараты одобрены ВОЗ, но не EMA.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / США ввели санкции против двух компаний из ОАЭ

05.07 / Стали известны обстоятельства убийства пациента в больнице ходунками

12.01 / Трамп оценил свою речь на митинге перед беспорядками в Капитолии

05.10 / В Харькове умер участник марафона

02.01 / На Украине подали документы для регистрации российской вакцины «Спутник V»

09.02 / В Подмосковье «заминировали» школы и ж/д станцию

28.12 / Голикова опровергла запрет на встречи детей с Дедом Морозом

30.10 / Саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза

30.10 / Ректоры вузов предложили поднять стипендию до прожиточного минимума в регионе

03.03 / Сервис Get Location перестанет работать в умных часах Samsung

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика