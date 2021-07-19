 

Врач Бочарова рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки

19.07.2021, 10:20, Разное
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Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки. Их противопоказано употреблять при наличии определенных заболеваний.
От зеленых яблок, являющихся кислыми на вкус, необходимо отказаться пациентам с панкреатитом. Этот фрукт противопоказан тем, кто страдает дискинезией желчевыводящих путей. В особенности опасной является стадия обострения патологии. Если имеются такие диагнозы, лучше отдавать предпочтение сладким сортам яблок. К тому же их стоит употреблять не в свежем виде, а запекать.

Если у человека диагностирован гастрит или же язва, в день можно есть максимум одно зеленое яблоко. Его можно употребить через час после основного приема пищи. По словам врача, фрукт не стоит есть натощак.

Кислые сорта яблок негативно влияют на зубную эмаль. После употребления такого фрукта рекомендуется прополоскать ротовую полость. Здоровый человек должен съедать максимум два зеленых яблока в день. Такой совет связан с тем, что кислота раздражает слизистую, побочным эффектом может быть повышенный аппетит.

Источник: rsport.ria.ru



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