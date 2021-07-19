Скандалы: Тайны дорогих палат

Как скромная клиника для иностранцев «Европейский медицинский центр» с помощью высокопоставленных чиновников Москвы превратилась в ведущую медицинскую компанию страны

За 10 лет скромная клиника для иностранцев превратилась в ведущую медицинскую компанию страны. Лайф изучил историю успеха центра, к которой приложили руку высокопоставленные чиновники Москвы. Клиника «Европейский медицинский центр» (European Medical Centre — EMC) для лечения иностранцев появилась ещё в 1989 году — всего несколько кабинетов, арендованных в поликлинике № 6 на Большой Грузинской. В 1994 году в Москву прилетел французский бизнесмен русского происхождения Андре Кобулофф, который выкупил кабинеты и бренд. В 2001 году EMC переселился в особняк в Спиридоньевском переулке, где Кобулофф развернул стационар с двумя операционными на 15 коек.

С тех пор прошло 20 лет. Сегодня EMC — вторая по обороту частная медицинская компания России. Свои услуги центр продаёт в евро, выручка EMC достигла в прошлом году 241 миллиона (19,9 миллиарда рублей), а чистая прибыль — 80,6 миллиона (6,6 миллиарда рублей).

15 июля United Medical Group, управляющая сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (группа EMC), разместила свои бумаги на бирже — как обычно, сразу после листинга на них неплохой спрос. Объём первичного размещения составил 500 миллионов рублей. IPO United Medical Group — в чём-то историческое событие. Это первый листинг глобальных депозитарных расписок исключительно на Московской бирже.

Таким образом, в России появился новый долларовый миллионер — Игорь Шилов, который контролирует контрольный пакет АО «EMC» через так называемый офшорный сэндвич — из кипрских компаний и офшора с высоким уровнем анонимности на Британских Виргинских островах (BVI). В 2008 году именно его компания — Goldencorp Enterprises Ltd (BVI) — выкупила 100% European Medical Centre за 106,5 миллиона долларов.

По словам экспертов, схема, когда российской компанией владели офшоры на Британских Виргинских островах через кипрскую фирму, была распространена в 90-е и нулевые. Затем в России объявили деофшоризацию, после чего прятать деньги стало труднее.

О самом Шилове известно немного — бизнесмен предпочитает не афишировать свою личную и деловую жизнь. По некоторым данным, он постоянно проживает за границей.

Седьмое юрлицо «Спутника V»

Интересно, что владеющие ЕМС кипрские компании — United Medical Group CY Limited и Haleria Investments Limited — возглавляет некий Александр Андрюшечкин. Согласно данным базы СПАРК, Андрюшечкин также бенефициар фармакологической компании «Генериум», базирующейся во Владимире.

«Генериум» входит в число семи юрлиц, производящих российскую вакцину «Спутник V». Ещё в начале июля компания Андрюшечкина первой зарегистрировала три уникальные тест-системы для выявления специфических антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (CoViD-19).

В 2018 году компания судилась с налоговиками. И фискалы заявляли на суде, что владельцы «Генериума» — кипрские компании Ancolie Trading Limited, Gyroscope Enterprises Limited и Redillio Holdings Limited — «исполняют в отношении получаемого дохода только технические функции, связанные с передачей дохода иному лицу, в связи с чем не могут рассматриваться в качестве бенефициара». Истинный владелец «Генериума» так и не был установлен.

Зато, как было сказано выше, хорошо известен владелец офшора с Британских Виргинских островов — Golden Corp Enterprises Inc, куда под управлением Андрюшечкина уходят доходы контролирующих ЕМС кипрских компаний. По данным деловых СМИ, это Игорь Шилов.

Друг из московской мэрии

Успех ЕМС связан не только с деловыми качествами Шилова. В 2004 году центр возглавлял Леонид Печатников — бывший главный терапевт Центральной республиканской больницы. Именно с его приходом для центра началась новая эпоха. ЕМС часто менял хозяев, пока в 2007 году не оказался в руках бывших акционеров «Нидан соки», из которых можно выделить того же Игоря Шилова. Печатников стал миноритарием EMC и главным лоббистом сделки по продаже акций центра Шилову и его партнёрам.

В 2010 году Печатников был назначен руководителем Департамента здравоохранения Правительства Москвы, где начал реформировать систему закупок медтехники. Только за 2011 год и начало 2012-го мэрия закупила медоборудования более чем на 12 миллиардов рублей. Успехи Печатникова не остались незамеченными — с мая 2012 года он уже заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития.

С приходом Печатникова у московского Департамента здравоохранения появились новые поставщики — «Фармадис» и «Джи эл эн-инвест», которыми владел ЕМС. Печатников никогда не скрывал, что технику департаменту поставляли его бывшие партнёры. После его отставки в сентябре 2018 года для этих фирм денежный поток из мэрии постепенно прекратился.

Заработанные на государственных контрактах деньги ЕМС вкладывал в развитие бизнеса. Не исключено, что заинтересованные чиновники или члены их семей являются акционерами центра — в настоящее время общественности неизвестен список всех бенефициаров.

Конкуренты под молотом закона

Самая крупная доля выручки ЕМС приходится на лечение онкологических заболеваний. Основными клиентами являются жители Москвы и области. Также в столицу приезжают лечиться состоятельные клиенты со всех уголков России.

Стоит отметить, что непосредственно перед проведением IPO в медиа прошумел скандал, в котором оказались замешаны прямые конкуренты EMC в Москве — клиники «Медицина 24/7» и «Евроонко». Эти учреждения тоже занимаются лечением онкологии «по европейским стандартам» и в настоящее время являются фигурантами уголовных дел. Первое дело — по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека» — было возбуждено в отношении клиники «Медицина 24/7». По личному требованию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина оно было передано в Главное следственное управление СКР.

В 2013 году главврач и бенефициар клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский также являлся соучредителем «Евроонко». В 2016-м бывшие партнёры разбежались — «разводу», предположительно, предшествовал затяжной конфликт.

«Евроонко» работает по той же бизнес-модели, что и «Медицина 24/7». У компаний даже похожий логотип — ветка, напоминающая погребальный венок. Претензии пациентов и их родственников в адрес «Медицины 24/7» и «Евроонко» аналогичные. Возглавляет клинику некий Андрей Пылёв, который позиционирует себя как одного из лучших онкологов Москвы.

По данным Лайфа, с прошлого года сотрудников «Евроонко» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, некоему Александру Кузьмину. По версии следствия, в октябре 2020 года имеющий онкологическое заболевание Кузьмин заболел в «Евроонко» коронавирусом, но сотрудники клиники якобы не отразили этот факт в документации, чтобы исключить режим самоизоляции и связанные с этим трудности. Кузьмина, которому требовались реанимационные мероприятия, просто выписали с обширным поражением лёгких под домашнее наблюдение. Впоследствии он умер в реанимации одной из больниц Москвы от злокачественного образования в прямой кишке, осложнённого коронавирусной инфекцией.

Станислав Сенькин