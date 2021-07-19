Скандалы: Прокуратура машет костылем

Обвинение вменило братьям Магомедовым поиск правды в суде

В Мещанском районном суде Москвы продолжаются слушания по делу совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, его старшего брата, экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова, и четырех их предполагаемых соучастников серии преступлений, среди которых организация преступного сообщества или участие в нем, крупные растраты и мошенничество (ст. 210, 160 и 159 УК РФ).

Новый эпизод будоражит сознание даже искушенных слушателей: разбирается вина подсудимых в том, что они обратились с иском в арбитражный суд — и выиграли. И кассационная, и апелляционная инстанции, и даже Верховный суд России оставили данное решение в силе, признав, что суд первой инстанции рассудил законно и справедливо. Тогда за дело взялись следствие и прокуратура, сотрудники которой сегодня в Мещанском суде Москвы пытаются доказать несостоятельность того самого решения по иску компания «Стройновация».

А началась эта история вскоре после того, как Владимир Путин в декабре 2011 года в 40-градусный мороз прилетел в Тыву, доехал до места начала грандиозной стройки, прошел буддийский субурган — «небесные ворота» — и лично забил первый серебряный костыль в основание железной дороги Кызыл — Курагино, дав старт новому масштабному проекту — первой железной дороге в Республике Тыва.

Вот что тогда писала правительственная «Российская газета»:

«Шествие премьера сопровождалось звучавшей на заднем плане этнической музыкой, напоминавшей временами шаманские напевы. Он мог бы увидеть и выставку мощной техники, которую задействуют при возведении дороги, и верблюдов с оленями, невозмутимо пасшихся чуть поодаль, и ожидавших его с раннего утра тувинцев в национальных костюмах, если бы к тому времени место закладки не погрузилось в кромешную тьму. Путин, впрочем, не промахнулся и успешно забил кувалдой серебряный костыль в первое звено железной дороги. Затем он пару минут поговорил с рабочими, пообещав, что «работа им предстоит большая, года на четыре как минимум».

Надо сказать, работа действительно предстояла большая, разговоры о строительстве этой железной дороги шли давно. Без нее невозможно начать освоение крупного Элегестского месторождения угля. На церемонии вбивания серебряного костыля бизнесмен Руслан Байсаров, контролирующий угольное месторождение, рассказал Владимиру Путину, что строительство магистрали позволит создать около 15 тысяч рабочих мест, а налоговые поступления в российский бюджет только от угольного месторождения составят до 13 млрд рублей в год.

К моменту проведения церемонии еще только-только определился победитель закрытого конкурса, и генеральным подрядчиком возведения магистрали стало ООО «Стройновация», входившее в группу «Сумма».

11 января 2012 года между государственным заказчиком — Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор), заказчиком-застройщиком — ФГУП «Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта» (ЕГЗ) — и генеральным подрядчиком — ООО «Стройновация» — был заключен госконтракт № 956д «на разработку рабочей документации и строительство объекта».

Общая сумма госконтракта составляла 44,3 млрд рублей. ООО «Стройновация» получило от Росжелдора аванс в размере 5,4 млрд рублей и развернуло работу.

Почти год у заказчиков к компании не было никаких претензий. Проблемы начались в декабре 2012 года.

Дмитрий Савин, с декабря 2012 года по май 2016 года работавший юристом в Росжелдоре и ныне вызванный в Мещанский районный суд в качестве свидетеля, рассказал суду, что 10 декабря 2012 года было принято решение правительства об исключении железной дороги Кызыл — Курагино из числа проектов, получающих государственное финансирование.

— Росжелдор инициировал расторжение госконтракта и возвращение денег, перечисленных «Стройновации» в качестве аванса, — показал свидетель Савин. — «Стройновация» прислала письмо, что не согласна с условиями расторжения контракта. В марте 2013 года мы обратились в арбитражный суд с иском о расторжении госконтракта и возвращении аванса. Иск был обусловлен существенным изменением обстоятельств в связи с тем, что Российская Федерация отказалась инвестировать в этот проект.

На иск Росжелдора «Стройновация» ответила встречным иском — о взыскании фактически потраченных денег и упущенной выгоды.

Процесс затянулся на несколько лет. И точку в нем поставил Верховный суд России, 12 мая 2015 года вынесший определение, которым оставил в силе решения арбитражных судов первой, кассационной и апелляционной инстанций, вынесенные в 2013–2014 годах.

Что было в этих судебных решениях? Вот дословная цитата из решения арбитражного суда первой инстанции. Цитата несколько длинновата, но она имеет очень важное значение для понимания того, что сейчас происходит в Мещанском суде. Ведь теперь именно это судебное решение вменяется братьям Магомедовым и другим участникам «преступного сообщества» как событие преступления.

ИЗ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА:

«Требования Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) о расторжении государственного контракта № 956д и возврате аванса в размере 5 048 424 121 руб. 51 коп. оставить без удовлетворения. Требование Общества с ограниченной ответственностью «Стройновация» о признании действий Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) злоупотреблением правом оставить без удовлетворения с отнесением расходов по госпошлине на Общество с ограниченной ответственностью «Стройновация». Требование Общества с ограниченной ответственностью «Стройновация» о расторжении государственного контракта № 956д от 11.01.2012 г. удовлетворить. Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стройновация» убытки в размере 3 903 455 379 (Три миллиарда девятьсот три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч триста семьдесят девять) руб. 38 коп., госпошлину в размере 200 000 (Двести тысяч) руб., судебные расходы в размере 200 000 (Двести тысяч) руб.».

Важно понимать, что Росжелдор денег не потерял. Дело в том, что, заключая госконтракт, ООО «Стройновация» представило банковскую гарантию, заключенную с ООО «Альфа-банк». И когда было принято правительственное решение о прекращении финансирования стройки, Росжелдор направил в банк требование о возвращении денег, уплаченных в качестве аванса. И банк это требование выполнил. Как показал суду свидетель Дмитрий Савин, банковская гарантия была возмещена еще 25 октября 2013 года.

«Стройновация», в свою очередь, включила в понесенные затраты и суммы, которые были выплачены в качестве процентов за банковскую гарантию.

Впрочем, решение суда о взыскании в пользу «Стройновации» 3,9 мрд рублей с «Единой группы заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта» до сих пор не выполнено. И выходит так, что именно «Стройновация» — единственная организация, понесшая убытки в данном споре.

СПРАВКА

Идея строительства железной дороги в Туве не похоронена. В апреле 2018 года агентство «Росжелдор» заключило соглашение о строительстве железной дороги с новым генподрядчиком — Тувинской энергетической промышленной корпорацией (ТЭПК) и управляющей компанией «Лидер».

Ирек Муртазин