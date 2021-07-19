Канны-2021: полный список победителей

Вечером 17 июля на Лазурном берегу были объявлены лауреаты 74-го Каннского кинофестиваля. Экспертное жюри, в состав которого в этом году вошли режиссеры Мати Диоп, Клебер Мендонса Фильо и Джессика Хауснер, актрисы Мэгги Джилленхол и Мелани Лоран, актеры Тахар Рахим и Сон-Кан-хо, певица Милен Фармер и режиссер Спайк Ли, который принял на себя руководство комиссией, выбрали лучших из лучших на этом киносмотре.

Жюри 74-го Каннского кинофестиваля

“Золотую пальмовую ветвь” — главный приз Каннского кинофестиваля — получил фильм “Титан” французского режиссера Жюлии Дюкорно. Она стала второй женщиной в истории, получившей главный приз Каннского фестиваля. Впервые это удалось режиссеру из Новой Зеландии Джейн Кэмпион в 1993 году за фильм “Пианино”. Ветвь Жюлии вручила лично Шэрон Стоун.

Обладателями гран-при (второй по значимости награды) стали иранский режиссер Асгар Фархади за фильм “Герой” и финский режиссер Юхо Куосманен за фильм “Купе номер шесть”. Несмотря на то что фильм финский, он был снят на русском языке, а главную мужскую роль в нем исполнил актер Юра Борисов.

Жюлия Дюкорно и Шэрон Стоун Адель Экзаркопулос и Калеб Лэндри Джонс

Лучшим режиссером признан Леос Каракс, создатель фильма “Аннетт” с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях. Приз за лучшую мужскую роль получил Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме “Нитрам” австралийского режиссера Джастина Курзеля. А лучшей актрисой в этом году была признана Ренате Рейнсве за роль в картине норвежского режиссера Йоакима Триера “Худший человек на свете”.

Россию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля представляла картина Кирилла Серебренникова “Петровы в гриппе”. Она, к сожалению, не получила главный приз, однако оператор картины Владислав Опельянц удостоился премии Высшей технической комиссии фестиваля.

Награды удостоилась также ученица Александра Сокурова режиссер Кира Коваленко. Ее картина “Разжимая кулаки” (Les poings desserres) победила в конкурсной программе “Особый взгляд” Каннского кинофестиваля. Правда, на награждении приз за нее получил продюсер фильма Александр Роднянский.

Полный список победителей 74-го Каннского кинофестиваля в основных категориях:

“Золотая пальмовая ветвь” — “Титан”, режиссер Джулия Дюкорно

Гран-при — “Герой”, режиссер Асгар Фархади; “Купе номер шесть”, режиссер Юхо Куосманен

Приз жюри — “Память”, режиссер Апичатпонг Вирасетакул; “Колено Ахеда”, режиссер Надав Лапид

Лучший режиссер — Леос Каракс (“Аннетт”)

Лучшая мужская роль — Калеб Лэндри Джонс (“Нитрам”)

Лучшая женская роль — Ренате Реинсве (“Худший человек на свете”)

Лучший сценарий — “Сядь за руль моей машины”, Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ

“Золотая камера” (лучший дебют) — “Мурина”, режиссер Антонета Кусиянович

Ренате Реинсве Жюлия Дюкорно