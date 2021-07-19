Под колесами поезда в Подмосковье погибли три человека

Трое мужчин погибли под колесами поезда в районе станции Ивантеевка в Подмосковье утром в понедельник, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

«Сегодня около 7 часов утра в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин», – сообщил источник РИА «Новости».

На месте работают полицейские, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 11 июля участник музыкального шоу «Голос. Дети» погиб на мотоцикле под колесами электрички на Ярославском направлении МЖД в Подмосковье.