 

Под колесами поезда в Подмосковье погибли три человека

19.07.2021, 9:37, Новости дня
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Трое мужчин погибли под колесами поезда в районе станции Ивантеевка в Подмосковье утром в понедельник, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

«Сегодня около 7 часов утра в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин», – сообщил источник РИА «Новости».

На месте работают полицейские, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 11 июля участник музыкального шоу «Голос. Дети» погиб на мотоцикле под колесами электрички на Ярославском направлении МЖД в Подмосковье.



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