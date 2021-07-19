 

Кресло для лунного корабля испытали в России

19.07.2021, 9:36, Новости дня
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Кресло, которое будет установлено в перспективный российский космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне, в ходе испытаний подтвердило характеристики, но по заданию заказчика его сделают легче, рассказал гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«Проведено несколько сбросов массо-габаритного макета кресла. Подтверждено, что амортизация работает, параметры кресла выбраны правильно. Сейчас по требованию заказчика в лице Ракетно-космической корпорации «Энергия» мы работаем над снижением массы кресла», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.

По его словам, конкурс по определению требований к российскому лунному скафандру может быть объявлен в ближайшее время.

«Насколько мне известно, «Роскосмос» готовится в ближайшее время объявить конкурс на проведение научно-исследовательской работы по определению требований к лунному скафандру. Работы рассчитаны на три года. После этого потребуется опытно-конструкторская работа, которая займет еще лет пять. Таким образом, к 2030 году можно представить готовый скафандр», – сказал Поздняков.

Он добавил, что пистолет не включен в состав носимого аварийного запаса космонавтов.

«Никаких изменений в техническое задание на носимый аварийный запас с целью добавления пистолета никто не вносил, а сама необходимость иметь оружие на борту космического корабля, по-моему, сомнительна», – сказал Поздняков.

Напомним, в августе 2019 года Поздняков заявил, что новый российский скафандр для работы в открытом космосе может быть создан за четыре года. 



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