Учительница из Воронежа потратила на продукты деньги, собранные родителями для покупки штор

На основании жалобы родительского комитета было заведено уголовное дело против преподавателя русского языка одной из школ Воронежа.

Следствие полагает, что педагог потратила на личные нужды часть денег, предназначавшихся для покупки штор.

Как утверждают родители, всего было собрано 1500 рублей, а шторы, согласно чеку, были куплены за 1250 рублей. Несмотря на многочисленные вопросы, классный руководитель так и не смогла объяснить, как были использованы оставшиеся 250 рублей. Похожая ситуация произошла год назад: тогда бесследно «исчезли» 150 рублей из денег, сданных для покупки портрета президента России.

Не добившись справедливости, возмущенные родители вынуждены были обратиться в местное отделение партии «Единая Россия», где им помогли составить заявление в милицию. На основании жалобы сотрудники внутренних органов провели обыск в квартире педагога, надеясь найти недостающую сумму. Провозившись более четырех часов, оперативники так и не сумели обнаружить что-либо подозрительное. Когда отчаявшиеся милиционеры уже хотели покинуть квартиру, один из понятых обратил внимание на старый неработающий кинескопный телевизор. Открыв заднюю панель, сотрудники внутренних дел обнаружили тайник, в котором хранились более 40 пачек вермишели «Ролтон». Обескураженная хозяйка квартиры затруднилась ответить на вопрос милиционеров, как можно было купить такое количество продуктов, получая всего 13 тыс. рублей в месяц.

Педагогический коллектив школы осудил действия своей коллеги.

– Учитель — это же не просто профессия, это еще и пример для подражания, — заявил в интервью местной газете один из преподавателей.

– А получатся ли из наших школьников настоящие патриоты, если рядом творится подобное беззаконие? Не вырастут ли из них коррупционеры, готовые присвоить себе народную копейку? — риторически резюмировал педагог.

В отношении учительницы возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупных размерах. Чтобы исключить бегство за границу, до окончания следствия обвиняемая будет находиться под стражей, поскольку равноценную замену учительнице пока найти не удалось, русский язык временно будет преподавать школьный завхоз.

—