 

Свинец в питьевой воде опасен для почечных больных даже в допустимых концентрациях

19.07.2021, 9:30, Разное
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Свинец – одно из веществ, концентрацию которого регулируют специальные санитарные нормы. В РФ установлена предельно допустимая концентрация свинца в питьевой воде: 0,03 миллилитра на литр, в США – 0,015. Американские ученые определили, что даже в таком количестве этот металл может быть опасен для людей с хронической болезнью почек.

Авторы нового исследования проанализировали медицинские карты почти 600 тысяч пациентов, которые проходили диализ (процедуру очищения крови, которая требуется при нарушении работы почек) с 2005 по 2017 год. Ученые сопоставили эти данные с концентрацией уровня свинца в водопроводной воде городов, в которых проживали эти люди в течение пяти лет до начала диализа.

Поскольку свинец способен нарушать функцию красных клеток крови, ученые фокусировались на уровне гемоглобина в крови участников исследования. Оказалось, что у людей, которые жили в городах, в водопроводной воде которых присутствовал свинец даже в допустимых количествах, гемоглобина было значительно меньше. Также эти люди получали больше лекарств для лечения анемии.

«Для людей с повышенной восприимчивостью к воздействию свинца, например, тех, у кого есть хроническая болезнь почек, нет безопасного уровня свинца в питьевой воде», – сказал Джон Данцигер (John Danziger) из Гарвардской медицинской школы, соавтор исследования.  

Увеличениие концентрации свинца в воде на каждые 0,01 миллилитра на литр было связано со снижением уровня гемоглобина на 0,02 грамма на децилитр в крови пациентов.

«Чтобы защитить людей от нераспознанных угроз, требуются последовательные усилия по улучшению инфраструктуры системы водоснабжения», – считает Данцигер.

Приводит ли свинец в воде к другим нарушениям у почечных больных, покажут новые исследования.



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