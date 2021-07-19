 

В самолетах Air Canada появилась возможность смотреть фильмы на украинском языке – посол

19.07.2021, 9:28, Новости дня
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“На рейсах Air Canada отныне можно смотреть фильмы на украинском языке. Еще одна причина для нашей трансокеанской симпатии”, – написал дипломат.

Он опубликовал фото панели для выбора языка аудиосопровождения. Кнопка “украинский язык” находится в верхнем ряду слева.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10222724704458939&id=1614130970

На вопрос пользователей, сколько фильмов на украинском языке можно посмотреть в самолетах авиакомпании, Шевченко ответил, что “пока негусто, хочется больше”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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