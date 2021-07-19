Беременная MamaRika снялась топлес в объятиях мужа

Исполнительница запечатлена топлес. Голую грудь руками прикрыл ее муж.

“Выбираем имя сыну. Эта тема поднимается на высоких тонах у нас в семье уже долгое время, и все безрезультатно”, – призналась MamaRika.

По мнению певицы, имя мужчины должен быть сильным, нести конкретный посыл, давать уверенность в себе.

“Короче, пока нифига не решили, потому предлагаем вам, народ, помочь нам. Бросайте свои варианты в комменты, но давайте только в адеквате – без Аристарх и Софокла”, – написала она.

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Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

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