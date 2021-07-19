 

Лолита Милявская призналась, что ни от одного из своих мужчин не хотела детей

19.07.2021, 9:24, Разное
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Популярная российская певица Лолита Милявская в ходе “ДНК-шоу” призналась, что не хотела ребенка ни от одного из своих мужчин. В целом артистка редко говорит на эту тему. О своей наследнице знаменитость практически не рассказывает.
Милявская не была готова даже к рождению единственной дочери. За свою жизнь она состояла в браке пять раз. Никому из своих мужей исполнительница не была готова подарить наследников. Дочь Милявской, которую зовут Ева, записана на продюсера Александра Цекало, однако отцом девочки является совершенно другой мужчина. О нем артистка предпочитает не говорить.

Нежелание рожать детей своим мужьям Милявская чувствовала на интуитивном уровне. Она убеждена, что рядом находились не те мужчины, которым можно было подарить наследников.

Артистка по-разному переживала стресс. Иногда она выпивала спиртное, порой – заедала. После неудачного романа Милявская покупала большой французский батон и съедала его полностью. Для певицы является главным то, чтобы житель был не женат, а тот избранник оказался лжецом. Однажды артистка увидела по ТВ репортаж о возлюбленном. Там говорилось, что его жена живет за границей.

После последнего развода Лолита Милявская предпочитает публично не высказываться о своей личной жизни. Известно, что сейчас она строит отношения с одним из столичных бизнесменов.

Источник: www.starhit.ru



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