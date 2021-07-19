MSNBC – техасские демократы, приехавшие в Вашингтон бороться за избирательные права, сдали положительный тест на COVID

Трое техасских законодателей-демократов, отправившихся вместе со своими однопартийцами в Вашингтон, чтобы помешать введению в их штате ограничений в сфере избирательного права, сдали положительный тест на коронавирус, передаёт MSNBC. Как поясняет канал, теперь есть опасения, что такое развитие событий может помешать их миссии в столице США, хотя, согласно рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний, люди, полностью вакцинированные и не проявляющие симптомов, могут вернуться к своей повседневной жизни.

Срочная новость. Три техасских законодателя, которые на этой неделе отправились в Вашингтон, сдали положительный тест на COVID. С нами на связи из техасского Остина корреспондент MSNBC Вон Хильярд. Вон, что у вас там говорят о случившемся?

ВОН ХИЛЬЯРД, корреспондент MSNBC: Да, Алекс. В Вашингтон отправились 56 членов палаты представителей Техаса и девять техасских сенаторов-демократов, то есть в целом 65 человек. И несколько минут назад стало известно о том, что трое членов палаты представителей Техаса, которые отправились на этой неделе в Вашингтон, сдали положительный результат на COVID.

Вы только что беседовали с доктором Редленером о том, что всё это может означать для людей, которые полностью вакцинированы и не проявляют никаких симптомов. Согласно рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний, в таком случае можно вернуться к своей повседневной жизни. И сейчас остальные законодатели собираются продолжить делать то, что они запланировали.

А запланировали они оставаться в Вашингтоне, несмотря на то что как минимум три законодателя сдали положительный тест. Какие у них теперь перспективы? Они собирались остаться в Вашингтоне, как уже было запланировано. Разумеется, они пытались тянуть время по специальному заседанию, организуемому здесь, в Капитолии штата Техас, и таким образом не допустить того, чтобы палата представителей и сенат одобрили ограничительные меры в сфере голосования, а губернатор их подписал.

Вопрос, однако, состоит в том, каковы их дальнейшие шаги. Я хочу, чтобы вы послушали одного из конгрессменов-демократов, Джеймса Таларико. Следует отметить, что я общался с ним ещё до того, как появились результаты тестов на COVID. Но это его послание по поводу того, какова их цель на настоящий момент и на ближайшее будущее. Давайте послушаем.

ДЖЕЙМС ТАЛАРИКО, член палаты представителей штата Техас: Всё, что мы от них просим, — это сделать одно исключение для одного сенатского правила ради спасения американской демократии. Это не так сложно. Это довольно легко сделать, если подумать о том, что стоит на кону.

Наши коллеги-демократы имеют большинство в палате представителей и сенате страны. Они же контролируют Белый дом. Нет никаких оправданий для того, чтобы не принимать законопроекта по избирательному праву, который гарантирует, что миллионы американцев в Техасе и Джорджии будут иметь возможность получить доступ к их священному конституционному праву участвовать в голосовании.

ВОН ХИЛЬЯРД: Алекс, как вы слышали, конгрессмен Таларико заявил, что их цель — подтолкнуть конгресс, где у демократов большинство и в сенате, и в палате представителей, к принятию акта «За народ» и закона Джона Льюиса об избирательном праве, а потом они, естественно, намерены прекратить обструкционизм и привести законодательство штата к следующему состоянию: либо вам для внесения изменений в местное избирательное право придётся получать одобрения от федеральных властей, либо на федеральном уровне будет принят закон о том, что должно быть определённое количество дней досрочного голосования, а также должно быть голосование по почте.

Именно такую цель, по словам конгрессмена Таларико, они преследуют. Вопрос состоит в том, как эти позитивные тесты на COVID повлияют на их планы, на их миссию. Один из законодателей, с которыми они собираются встретиться, — сенатор-демократ от штата Аризона Кирстен Синема. Они упоминали об этом ещё на прошлой неделе. Как заявил мне Таларико, его соратники по партии надеялись провести встречу с сенатором Синема на этой неделе. Однако теперь вопрос состоит в том, насколько сильно эти положительные тесты на COVID помешают их миссии на Капитолийском холме.



Да, это действительно может стать помехой. Хорошо. Думаю, что мы ещё вернёмся с вами к обсуждению этой темы. С нами на связи был Вон Хильярд.

Дата выхода в эфир 17 июля 2021 года.