Россиян предупредили о повышении цен на хлеб

Ожидается, что цены на хлебобулочные изделия могут подскочить до 12%. Это связано с увеличением стоимости сырья, которое необходимо для производства продукта: сахара, маргарина, подсолнечного масла и т.д. Так, например, сахар в закупке вырос на 9%, а маргарин – на 38%. Также подорожала упаковка и транспортировка товаров. Рост цен на упаковочные материалы в некоторых случаях достиг целых 40%.

Власти предполагали, что господдержка производителей хлеба поможет им удержать цены для потребителей, однако этого не случилось. Как объяснил один из представителей отрасли, размер субсидий, которые выдает государство, полностью не компенсирует подорожания сырья. К тому же, в некоторых субъектах производители получают поддержку частями. В результате некоторые заводы и вовсе решили отказаться от субсидий, чтобы избежать банкротства – об этом сообщил телеканал “360”.

Несмотря на беспокойство хлебопеков, в Минсельхозе не видят предпосылок для повышения цен. По данным ведомства, сырье дешевеет. Кроме того, там возлагают большие надежды на госсубсидии – к середине июля производители уже освоили 47,6% средств, выделенных производителям для стабилизации цен на хлеб.

Ранее “Дни.ру” сообщали о том, что в России произошел резкий рост цен на бананы – стоимость этих фруктов достигла своего максимального значения за все последние годы.