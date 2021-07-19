 

Россиян предупредили о повышении цен на хлеб

19.07.2021, 9:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ожидается, что цены на хлебобулочные изделия могут подскочить до 12%. Это связано с увеличением стоимости сырья, которое необходимо для производства продукта: сахара, маргарина, подсолнечного масла и т.д. Так, например, сахар в закупке вырос на 9%, а маргарин – на 38%. Также подорожала упаковка и транспортировка товаров. Рост цен на упаковочные материалы в некоторых случаях достиг целых 40%.

Власти предполагали, что господдержка производителей хлеба поможет им удержать цены для потребителей, однако этого не случилось. Как объяснил один из представителей отрасли, размер субсидий, которые выдает государство, полностью не компенсирует подорожания сырья. К тому же, в некоторых субъектах производители получают поддержку частями. В результате некоторые заводы и вовсе решили отказаться от субсидий, чтобы избежать банкротства – об этом сообщил телеканал “360”.

Несмотря на беспокойство хлебопеков, в Минсельхозе не видят предпосылок для повышения цен. По данным ведомства, сырье дешевеет. Кроме того, там возлагают большие надежды на госсубсидии – к середине июля производители уже освоили 47,6% средств, выделенных производителям для стабилизации цен на хлеб.

Ранее “Дни.ру” сообщали о том, что в России произошел резкий рост цен на бананы – стоимость этих фруктов достигла своего максимального значения за все последние годы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.10 / В Москве проверили работу первого таксофона с системой экстренного оповещения

04.11 / Мнение: Сладков против Чапаева – особенности национального примирения

25.02 / Брухунова пришла в бешенство после сравнения со Степаненко

02.04 / Жители Сибири устроили стрельбу на свадьбе

31.08 / Мнение: Одесский паноптикум

18.06 / Летом проведут капитальный ремонт в домах на севере и востоке Москвы

12.03 / Мнение: Клопы на АПЛ “Коннектикут”

19.06 / Россиянам пообещали идеальную погоду в июле

23.05 / Радарное слежение раскрывает тайну того, где дроны-медоносные пчелы занимаются сексом

04.07 / https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/30/andreevskii-flang

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика