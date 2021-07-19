“Поведение крайне осторожное”: эксперт Дудчак удивлен позицией Лукашенко по Крыму

По словам Александра Дудчака, белорусские власти понимают, что Россия – надежный партнер, и других государств, которые оказывали бы Минску такую же поддержку, нет. При этом Александр Лукашенко и его команда ведут себя по отношению к Москве весьма сдержанно, отметил эксперт. “Поведение белорусского руководства

крайне осторожное”, – сказал он на пресс-конференции.

Дудчак обратил внимание на тот факт, что авиакомпания Belavia, которая оказалась в немилости Евросоюза после инцидента с самолетом Ryanair в минскому аэропорту, все равно не полетела в Крым, хотя обещалось. Эти и другие шаги, которые могли бы демонстрировать реальную интеграцию, сделаны не были, заметил эксперт.

Кандидат экономических наук считает, что в условиях санкций Белоруссия могла бы пойти навстречу России и принять более смелые решения – не только в сфере экономической интеграции, но и политической. Дудчак надеется, что подобные вопросы прозвучали во время недавней встречи Лукашенко и Путина.

Напомним, последний раз переговоры президентов Белоруссии и России состоялись 13 июля в Санкт-Петербурге. Эта встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина стала четвертой в этом году. О чем говорили главы двух государств, ранее писали “Дни.ру”.