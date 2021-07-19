Геннадий Зюганов опроверг слухи о возможной победе КПРФ на думских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов допустил несколько оговорок, агитируя своих сторонников перед выборами в Госдуму.

В частности, на выступлении перед работниками совхоза имени Ленина Зюганов опроверг вероятность победы коммунистов на предстоящем голосовании.

– Я неоднократно это говорил и снова могу повторить, что у России остался только левый путь для выхода из кризиса, где страна находится уже два десятилетия кряду. В 96-м году мы успешно дали отпор ельцинским либералам, лживым американцам и бандитам всяких мастей, которые каждый год своей политикой геноцида убивали по 300 тысяч наших соотечественников и прочей нелюди. Сегодня у нас есть реальный шанс повернуть время вспять и построить социализм с человеческим лицом. Ходят слухи, что эти выбор будут полны вбросов и каруселей, но победа КПРФ зависит только от честных и прозрачных выборов, и мы должны сделать все возможное, чтобы этого не допустить. У нас было бы гораздо больше шансов, если бы в интернете какие-то люди не распространяли заказную чернуху обо мне и нашей партии. К сожалению, это делают не все и поэтому мы должны сплотиться ради достижения этой цели, — сказал Зюганов.

После выступления Зюганова на вопросы журналистов о его странных речевых оборотах пришлось отвечать Валерию Рашкину. По словам коммуниста, лидер КПРФ имел в виду не то, что он говорил, а совсем наоборот. За подробными комментариями Рашкин посоветовал журналистам обратиться в пресс-службу партии.

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