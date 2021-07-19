 

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон»

19.07.2021, 8:42, Новости дня
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Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км, сообщили в Минобороны.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря.

«По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полета составила около 7 Махов», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России. 



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