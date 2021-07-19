У 4 из 100 госпитализированных с COVID-19 детей развиваются неврологические заболевания



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Группа исследователей из Великобритании проанализировала данные более 1,3 тысячи детей до 18 лет, которые были госпитализированы с COVID-19. Средний возраст участников исследования составил 9 лет. У 52 педиатрических пациентов, выписанных из стационара, были выявлены неврологические и психиатрические заболевания. По оценкам специалистов, в среднем такие расстройства проявляются у 3,8 из 100 детей, перенесших госпитализацию из-за коронавирусной инфекции, и чаще всего у чернокожих и азиатов (69% пациентов).

Всех участников разделили на две группы: в первую попали дети с первичным неврологическим расстройством, связанным с COVID-19, во вторую ученые включили пациентов с неврологическими проявлениями мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C) — редкого состояния, вызывающего воспаление в стенках артерий и способного затруднить приток крови к сердцу. Оно возникает спустя несколько недель после заражения SARS-CoV-2 у детей.

В первую группу попали 27 детей, и чаще всего у них выявлялись демиелинизирующие заболевания, при которых повреждается миелиновая оболочка нейронов и нарушается проведение сигналов по пострадавшим нервам, тяжелая энцефалопатия, синдром Гийена-Барре, хорея (двигательное нарушение), психоз и транзиторная ишемическая атака.

У 25 детей из второй группы, то есть с мультисистемным воспалительным синдромом, были диагностированы энцефалопатия, изменение поведения, галлюцинации и признаки периферической и центральной нервной системы.

Авторы исследования отметили, что по сравнению с пациентами с MIS-C у детей из первой группы распространенность нейроиммунных нарушений была выше. Однако пациенты с мультисистемным воспалительным синдромом чаще попадали в реанимацию. На момент выписки из больницы в связи с различными осложнениями 33% детей из первой группы имели инвалидность, среди пациентов с MIS-C — 28%, еще один ребенок скончался в результате инсульта.

«По нашим оценкам, распространенность неврологических или психиатрических проявлений COVID-19 в Великобритании в четыре раза выше среди госпитализированных детей и подростков, чем среди госпитализированных взрослых», — сообщили ученые, отметив, что необходимы дальнейшие исследования для определения нейроиммунных механизмов, которые вызывают такие последствия коронавируса у детей.