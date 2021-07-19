 

“Миллион раз хотела сделать пластику, но сссу-у-у”. Кристина Асмус рассказала, как борется с возрастом

19.07.2021, 8:34, Новости дня
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“Я не против пластических операций, если они кого-то делают счастливей или по показаниям надо. И я миллион раз сама хотела сделать. Но сссу-у-у”. И верите вы в это или нет, максимум, что я делала с лицом – это наращивала ресницы один раз и красила брови”, – призналась Асмус.

Она добавила, что не пользуется услугами косметолога, не умывается водой и не использует крем для лица.

“Я не знаю разницы между словами виниры и филлеры. Не знаю куда вставляют ботокс и гиалуроновая кислота для меня звучит устрашающе”, – объяснила Асмус.

Зато, по словам актрисы, она хорошо разбирается в том, “как превратить тонкие брови в супер секси хат”, как корректировать нос с помощью пудры и каким карандашом подчеркнуть линию губ.

“До макияжа я выгляжу ровесницей своей [семилетней] дочки, а чтобы выбрать и опубликовать удачный кадр, я обычно делаю по 250 тысяч фото. Так чтоо не надо всех под одни стандарты подгонять”, – резюмировала Асмус.

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Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с актрисой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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