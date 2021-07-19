“Очень нежная”. 45-летняя Могилевская показала себя в бикини и без макияжа. Фото

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19.07.2021, 8:34, Новости дня
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“1 и 2? Выбирай. Кто уже успел отдохнуть этим летом? Где были или куда планируете?” – поинтересовалась Могилевская.

Пост певицы набрал больше 10 тыс. лайков. В комментариях пользователи соцсети отметили, что Могилевской очень к лицу “натуральная красота”

“Очень красиво без макияжа. Натурально”, – оставила комментарий sergeevna2986. 

“Вы очень нежная”, – написала marina_art_wool.

“Наташа, естественность – это ваше!” – считает ksana_budyanskaya

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A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра “Родина”, Киевского театра эстрады, еврейского театра “Штерн”.

Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

На днях певица закончила съемки в телепроекте “Співають всі!”, которое скоро стартует на телеканале “Украина”. Этот развлекательный проект выходит почти в 20 странах мира, но украинская адаптация будет значительно отличаться от других версий. К примеру, британский аналог шоу – All Together Now – насчитывает шесть выпусков: пять отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников (по двое лучших из каждого выпуска). В украинской версии будет восемь эпизодов, а в финале сойдутся 14 исполнителей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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