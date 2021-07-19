 

В Волынской области в смертельное ДТП попал легковой автомобиль, в котором было не менее 12 человек

19.07.2021, 8:34, Новости дня
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“Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате чего погибли три человека (из них один ребенок 2017 года рождения) и пострадало девять человек, из них шесть детей (2011-2019 годов рождения)”, – говорится в сообщении.

Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали, отметили в ГСЧС.

“Волинські новини” пишут, что в ДТП попал автомобиль Ford Focus.

По техническим характеристикам такая машина – пятиместная.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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