 

Из-за непогоды в семи областях Украины обесточены 170 населенных пунктов – ГСЧС

19.07.2021, 8:34, Новости дня
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“В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в семи областях”, – говорится в сообщении.

Больше всего населенных пунктов обесточены во Львовской области – 92, в Волынской – 33, Тернопольской – 17, Черниговской – 11, Закарпатской – 10, Киевской – 4, Черновицкой – 3.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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