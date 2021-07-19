Из-за непогоды в семи областях Украины обесточены 170 населенных пунктов – ГСЧС

“В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в семи областях”, – говорится в сообщении.

Больше всего населенных пунктов обесточены во Львовской области – 92, в Волынской – 33, Тернопольской – 17, Черниговской – 11, Закарпатской – 10, Киевской – 4, Черновицкой – 3.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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