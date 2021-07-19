 

“Ну как можно быть такой красивой?”. Дорофеева станцевала секс-танец перед зеркалом

19.07.2021, 8:34, Новости дня
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В ролике 31-летняя артистка в мини-юбке и с оголенными плечами исполняет страстный танец очень близко к объективу камеры.

“Каждый раз, когда я оказываюсь у зеркала”, – подписала видео Дорофеева.

Меньше чем за сутки ролик набрал больше 380 тыс. просмотров и почти полтысячи комментариев.

“Кто хотел бы быть на месте зеркала?” – поинтересовался pravda.top.vpsh.

“Ну как можно быть такой красивой?” – спросила фанатка певицы dorofeevaxcute_.

“Секси” – оставил комментарий olegio_marrconi.

“Нереально красивая”, – считает qddprm.

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A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С 2010 года была солисткой группы “Время и Стекло”, выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В 2020-м Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes) с 2015 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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