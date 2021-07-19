Британский исследователь предложил оригинальную версию строительства каменной композиции Стоунхенджа

Британский исследователь Стивен Такер презентовал разработанное им устройство, с помощью которого, по его мнению, древние люди могли перемещать огромные каменные глыбы при строительстве знаменитого Стоунхенджа. По словам историка-любителя, на идею изобретения его натолкнули поддержка ученых и один из отрывков Библии.

Стоит отметить, что валлиец Стивен Такер вовсе не является профессиональным экспертом – у себя на родине в Северном Уэльсе (Великобриатния) он работает укладчиком паркета. Однако энтузиаст давно испытывает страсть к истории, которая совсем недавно сподвигла его к изобретению оригинального устройства. По мнению “валлийского Кулибина”, прототип его агрегата использовали пять тысяч лет назад древние британцы, когда строили Стоунхендж – культовое сооружение, при постройке которого им приходилось перемещать громадные камни на значительные расстояния в сотни километров. К слову, при помощи изготовленной им “антигравитационной машины” Такер смог лично поднять груз массой в 300 килограммов.

Британец упомянул, что первая мысль о создании такого устройства пришла ему более полутора десятков лет назад, однако прорыв в творческой работе наступил лишь в 2018 году. Своеобразным катализатором процесса послужило предложение, сделанное ему учеными Соединенного Королевства – выступить с лекцией в Манчестерском музее. Окончательные же сомнения в правоте своей идеи развеял отрывок из Священного Писания. В частности, в десятой главе Книги пророка Иезекииля имеется довольно интригующий текст: “Когда херувимы двигались, двигались и колеса рядом с ними, а когда херувимы расправляли крылья, чтобы подняться с земли, то и колеса не покидали места рядом с ним”. К слову, Стивен Такер выразил уверенность, что и постройка египетских пирамид происходила с применением аналогичной “антигравитационной машины”.

Примечательно, что реакция представителей научного мира на информацию об оригинальном изобретении оказалась весьма неоднозначной. Например, целый ряд историков высказал предположение, что альтернативная теория строительства Стоунхенджа валлийского укладчика паркета является “очень убедительной”. Однако, со своей стороны, инженер Шон Уайтхед, долгое время исследовавший пирамиды в Египте, заявил, что идея Такера “не лучше и не хуже других концепций”. Результаты научной работы были опубликованы в Daily Star.

Источник: life.ru