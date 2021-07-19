 

Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина

19.07.2021, 7:48, Новости дня
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Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предрек Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции Киева на статью президента РФ Владимира Путина об Украине.

Парламентарий выделил «три самых важных правовых аспекта» в статье российского лидера и подчеркнул, что провластные украинские политики предпочли их не замечать, передает РИА «Новости».

Во-первых, Кузьмин отметил вопрос присоединения к Украине территорий современного юго-востока и запада страны во времена СССР, которые раньше не принадлежали Киеву.

«Это означает, что Украина могла выйти из СССР только вернув правопреемнику СССР, т.е. России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, «ограбили», – считает Кузьмин.

Во-вторых, депутат выделил тезис Путина о превращении Украины в проект «анти-Россия» после госпереворота в 2014 году. При этом, парламентарий подчеркнул такие действия нынешних украинских властей, как «ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей» и репрессии против оппозиционеров.

«И, наконец, третье. Путин заявил, что РФ не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие РФ территории и проживающих там людей против РФ и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, «они разрушат свою страну», – отметил Кузьмин.

По мнению парламентария, из статьи Путина следует, что такие действия, также, как и насильственная украинизация русскоязычного населения Украины, могут привести к утрате украинской государственности.

«Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты – международники. Похоже, ни украинский МИД, ни Офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена…» – заключил Кузьмин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что РФ – их враг.



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