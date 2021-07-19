 

В Гидрометцентре сравнили летнюю жару 2010-го и 2021-го

19.07.2021, 7:48, Новости дня
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В ЦФО закончилась 11-дневная волна тепла, всего за летний период в 2021 году отмечено 15 супержарких дней, в 2010 году таких дней было в три раза больше, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С 8 июля был уже 31 градус жары, значит с 8 по 17 июля – 11 дней. 11 дней температура держалась выше 30 градусов, конечно, это очень длительный период. Начиная с 9 июля температура была уже на 8-10 градусов выше нормы. 11 дней – это продолжительный период, но в 2010 году, этот период гораздо дольше длился», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Он напомнил, что летом 2010 года было 44 дня, когда температура поднималась выше 30 градусов.

«За все эти 3 месяца было 44 дня, а сейчас, значит 4 дня в июне и 11 дней в июле – 15 дней. То есть ещё очень далеко до рекорда 2010 года», – сказал Вильфанд.

Он также добавил, что 1972 год также был жарким, тогда 24 дня стояла температура выше 30 градусов.

Ранее в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности.



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