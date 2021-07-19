Zarkoperfume PINK MOLeCULE 090.09 – цветочно-фруктовый букет для женщин и мужчин

19.07.2021, 7:17, Рекомендуем

Теги: Интернет, Общество, Технологии

Инновационный парфюм от молодого датского бренда Zarkoperfume PINK MOLeCULE 090.09 станет настоящим открытием для женщин и мужчин. Он сражает наповал нежной свежестью сочетания цветов и фруктов, никого не оставляет равнодушным. В парфюме отсутствует нота сердца – вместо нее применена уникальная розовая молекула 090.09, что делает продукт неповторимым и незабываемым.

Особенности композиции парфюма

Zarkoperfume PINK MOLeCULE 090.09 можно назвать свежим и сладким одновременно. Секрет заключается в его необычном составе:

начальные ноты дарят нежную сладость абрикоса в сочетании с легкой терпкостью черной бузины, кислинкой шампанского и изысканностью черной орхидеи;

в сердце разместилась розовая молекула, которая придает аромату неповторимой пикантности, позволяет выгодно раскрыть шлейф;

в базовых нотах слышны благородство черного дерева, легкость взбитых сливок и утонченность махагони.

Аромат можно смело назвать красивым и элегантным. Он станет настоящей находкой для женщин и мужчин, желающих подчеркнуть свою индивидуальность, стиль, шарм и сексуальность.

Цветочно-фруктовый запах отличается своей хрупкостью, пикантностью и сладострастием. Он переносит на морское побережье, на котором наблюдается легкий бриз, играет тихая романтическая музыка и угощают вкусным шампанским.

Женскому образу духи придают нотку игривости, а мужчин аромат делает настоящими соблазнителями. Запах неуловимый, пьянящий и завораживающий.

Кому подойдет парфюм Zarkoperfume PINK MOLeCULE 090.09

Аромат относят к категории «унисекс». Он станет идеальным выбором для женщин и мужчин юного и зрелого возраста. Они уже достигли в жизни определенных вершин, но не успели потерять легкость нрава, страсть к приключениям и жажду к безумствам.

Благодаря своей сладкой свежести аромат универсален для любого времени года и любого созданного образа. Такие духи станут идеальным выбором для повседневных ситуаций или особых случаев.

Приобрести оригинальный аромат Zarkoperfume PINK MOLeCULE 090.09 в нашем магазине вы можете по доступной цене. Магазин гарантирует высокое качество товара, быструю доставку в любой регион. Выбрать духи вы можете себе или в подарок близкому человеку. Уникальный аромат от Zarkoperfume заключен в стильный прозрачный флакон матового оттенка, что придает ему особой дороговизны и эстетичности.