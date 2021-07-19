Zarkoperfume PINK MOLeCULE 090.09 – цветочно-фруктовый букет для женщин и мужчин
 

Zarkoperfume PINK MOLeCULE 090.09 – цветочно-фруктовый букет для женщин и мужчин

19.07.2021, 7:17, Рекомендуем
Теги: , ,

Инновационный парфюм от молодого датского бренда Zarkoperfume PINK MOLeCULE 090.09 станет настоящим открытием для женщин и мужчин. Он сражает наповал нежной свежестью сочетания цветов и фруктов, никого не оставляет равнодушным. В парфюме отсутствует нота сердца – вместо нее применена уникальная розовая молекула 090.09, что делает продукт неповторимым и незабываемым.

Особенности композиции парфюма

Zarkoperfume PINK MOLeCULE 090.09 можно назвать свежим и сладким одновременно. Секрет заключается в его необычном составе:

  • начальные ноты дарят нежную сладость абрикоса в сочетании с легкой терпкостью черной бузины, кислинкой шампанского и изысканностью черной орхидеи;
  • в сердце разместилась розовая молекула, которая придает аромату неповторимой пикантности, позволяет выгодно раскрыть шлейф;
  • в базовых нотах слышны благородство черного дерева, легкость взбитых сливок и утонченность махагони.

Аромат можно смело назвать красивым и элегантным. Он станет настоящей находкой для женщин и мужчин, желающих подчеркнуть свою индивидуальность, стиль, шарм и сексуальность.

Цветочно-фруктовый запах отличается своей хрупкостью, пикантностью и сладострастием. Он переносит на морское побережье, на котором наблюдается легкий бриз, играет тихая романтическая музыка и угощают вкусным шампанским.

Женскому образу духи придают нотку игривости, а мужчин аромат делает настоящими соблазнителями. Запах неуловимый, пьянящий и завораживающий.

Кому подойдет парфюм Zarkoperfume PINK MOLeCULE 090.09

Аромат относят к категории «унисекс». Он станет идеальным выбором для женщин и мужчин юного и зрелого возраста. Они уже достигли в жизни определенных вершин, но не успели потерять легкость нрава, страсть к приключениям и жажду к безумствам.

Благодаря своей сладкой свежести аромат универсален для любого времени года и любого созданного образа. Такие духи станут идеальным выбором для повседневных ситуаций или особых случаев.

Приобрести оригинальный аромат Zarkoperfume PINK MOLeCULE 090.09 в нашем магазине вы можете по доступной цене. Магазин гарантирует высокое качество товара, быструю доставку в любой регион. Выбрать духи вы можете себе или в подарок близкому человеку. Уникальный аромат от Zarkoperfume заключен в стильный прозрачный флакон матового оттенка, что придает ему особой дороговизны и эстетичности.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

20.07 / ПАО «ОДК-Сатурн» отмечено за инновационное литейное производство и новый сплав

19.07 / Реинкарнация Джебдзун-Дамба-хутухты должна уважать религиозные предписания

17.07 / Стали известны подробности празднования Дня города в Рыбинске

16.07 / Автоматизация магазина

15.07 / ФСБ подтвердила хищения бюджетных средств подрядчиком, который строил школу на ул. Тракторной в Рыбинске

15.07 / Игровая площадка Vulkan 777 – условия для для гэмблинга

15.07 / Отказ от вакцинации. Уволят или нет?

14.07 / ПАО «ОДК-Сатурн» представит достижения в области газотурбинного двигателестроения на МАКС-2021

10.07 / В рыбинском ТИЦ посчитали туристов

08.07 / Минимальный набор продуктов питания в июне подорожал на 5,1 процента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика